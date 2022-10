Arabie saoudite: les stars du foot Benzema et Salah lancent le grand festival annuel "Riyadh Season"

L'Arabie Saoudite désire développer le tourisme non religieux grâce à de tels évènements

Le festival annuel de divertissement et de sport Riyadh Season, parrainé par l'État saoudien et qui a débuté vendredi, accueillera pour son édition 2022 un nombre impressionnant de célébrités et de stars du football.

MIGUEL RIOPA (AFP) Le footballeur Karim Benzema

Ce festival, qui se déroule chaque année entre octobre et mars, attire chaque fois des millions de visiteurs. S'étendant sur cinq mois, il est avant tout une célébration de la ville de Riyadh, mais aussi de l'Arabie saoudite et de ses habitants. Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives prises par le royaume pour stimuler l'activité économique et touristique, en mettant l'accent sur le tourisme non religieux.

Cela fait depuis plusieurs années que l'Arabie saoudite tente de redorer son blason auprès de la communauté internationale. Pour essayer de faire oublier son non-respect des droits de l'Homme, le pays a régulièrement recours au soft power.

Riyadh Season s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui place l'avenir de l'Arabie saoudite sous le signe du progressisme. Les voyageurs internationaux peuvent désormais se rendre facilement en Arabie saoudite, le royaume ayant pour objectif de stimuler le tourisme grâce à un processus simple et rapide d'obtention d'un e-visa.

Le président de la General Entertainment Authority, Turki Al-Sheikh, a dévoilé la vidéo promotionnelle de l'évènement festif de cette année, mettant en vedette la star égyptienne de Liverpool Mohammed Salah et le nouveau ballon d’or français Karim Benzema. Une vidéo qui a déjà été vue plus de 20 millions de fois.

AP Photo/Amr Nabil Un écran affichant des images du roi saoudien Salman et du prince héritier Mohammed Ben Salman dans la ville sainte musulmane de La Mecque

Le clip promotionnel, intitulé " Riyadh season, au-delà de l'imagination", comprend également des apparitions du producteur DJ Khaled, de la chanteuse libanaise Nancy Ajram, de l'actrice Nadine Njeim et du chanteur et compositeur irakien Majed Al-Mohandes.

Le festival devrait accueillir cette année plusieurs évènements sportifs prestigieux dont deux matchs très attendus par les fans de foot du royaume saoudien, entre le Paris-Saint-Germain, propriété du Qatar voisin, et les clubs locaux Al-Hilal et Al-Nasr.