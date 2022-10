Iran : dix individus inculpés de collaboration avec le Mossad

La cellule aurait tenté d'enlever et d'assassiner des membres des forces de sécurité et du renseignement

Dix personnes soupçonnées de travailler pour le Mossad israélien dans la province iranienne de l'Azerbaïdjan occidental ont été inculpées lundi, selon les médias iraniens.

Les individus se concentraient sur l'identification des forces de renseignement iraniennes qui travaillaient contre Israël dans les provinces d'Azerbaïdjan occidental, de Téhéran dans le nord de l'Iran et d'Ormuzgan dans le sud, selon l'agence de presse Tasnim, affiliée au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).

Il est reproché aux dix suspects d'avoir été en contact direct avec plusieurs officiers du Mossad et d'avoir menacé, kidnappé et battu des membres des forces iraniennes dans le but d'obtenir des informations.

La cellule aurait en outre tenté d'enlever et d'assassiner un certain nombre de membres des forces de sécurité et de renseignement iraniennes, selon Tasnim.

L'acte d'accusation contre les individus mentionne également qu'ils auraient incendié des maisons et des voitures appartenant à des personnes liées aux agences de sécurité iraniennes, et qu'ils aurait reçu des rémunérations de la part d'Israël.

Quatre des suspects ont été accusés de "corruption sur terre", une accusation généralement portée contre les dissidents politiques, les personnes accusées d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale iranienne et les membres de la communauté LGBTQ+.

Plus tôt cette année, l'agence de presse Iran International a rapporté que deux responsables du CGRI, Yadollah Khedmati et Mansour Rasouli, avaient été enlevés et interrogés par le Mossad sur le territoire iranien.

Mansour Rasouli aurait admis avoir planifié d'assassiner un diplomate israélien en Turquie, un journaliste en France et un général américain en Allemagne.

Yadollah Khedmati aurait reconnu son rôle dans le transfert d'armes vers la Syrie, l'Irak, le Liban et le Yémen au sein de l'aile logistique du CGRI.

Il y a quelques jours, les services de renseignement du CGRI ont par ailleurs arrêté une personne suspectée d'espionner pour Israël dans la ville de Kerman, dans le centre de l'Iran.

Le chef de la justice locale, Ebrahim Hamidi, a indiqué que le suspect prévoyait "de nuire à la sécurité" de la région.