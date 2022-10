Iran : deux officiers des Gardiens de la Révolution tués par balle à Zahedan

"Ils ont été abattus par balle par des inconnus"

Deux membres des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ont été tués par balle mardi par des inconnus à Zahedan dans le sud-ouest, a annoncé l'agence de presse Tasnim, presque trois semaines après des violences survenues dans la ville.

"Le colonel Mehdi Molashahi et Javad Kikha, membres des Gardiens dans la province du Sistan-Baloutchistan, ont été abattus par balle par des inconnus dans la ville de Zahedan", a indiqué l'agence, précisant que les autorités ont ouvert une enquête pour identifier les auteurs de l'attaque.

L'incident s'est produit après des violences survenues le 30 septembre dans cette ville, située dans l'une des régions les plus pauvres d'Iran, entrainant des dizaines de morts, dont des membres des forces de l'ordre.

Initialement, des médias d'Etat ont accusé des "extrémistes" d'être derrière des attaques de commissariats.

Cependant, un influent chef religieux sunnite au Sistan-Baloutchistan, Molavi Abdol Hamid, a accusé les forces de l'ordre d'avoir tiré "sur des gens regroupés autour d'une mosquée". Selon lui, les tensions ont commencé après une "affaire de viol présumé d'une adolescente par un policier".

Vendredi, des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Zahedan et ont lancé des slogans hostiles aux autorités, selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

La police locale a fait état de l'arrestation de 57 "émeutiers" après cette manifestation, selon l'agence de presse officielle Irna.

Frontalière du Pakistan et de Afghanistan, la province du Sistan-Balouchistan est une région déshéritée d'Iran et théâtre fréquent d'attentats ou d'accrochages entre forces de l'ordre et groupes armés.

Les violences à Zahedan sont survenues au moment où l'Iran est secoué par un mouvement de contestation depuis le décès de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des moeurs pour infraction au strict code vestimentaire strict de la République islamique.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors de ces manifestations. Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées.