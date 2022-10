Emirats : visas suspendus pour les ressortissants d'une vingtaine de pays africains

Aucune raison officielle n'a encore été fournie pour justifier cette décision

Les ressortissants d'une vingtaine de pays ne pourront plus recevoir de visa pour séjourner aux Emirats arabes unis, ont indiqué les autorités du pays la semaine dernière.

"Nous suspendons les demandes de visas de 30 jours pour les ressortissants de ces pays à compter du 18 octobre 2022", a-t-il été indiqué dans un courrier officiel mentionnant la liste des pays concernés.

Parmi les pays qui y figurent, 19 sont africains. La République dominicaine est la seule nation hors d'Afrique à faire l'objet de cette restriction.

Les agences de voyage avaient déjà pu constater que les demandes de visas émanant de ces nations avaient été rejetées par les autorités, parfois sans qu'aucun motif ne soit communiqué.

Si aucune raison n'a encore été fournie pour justifier cette décision visant la vingtaine de pays, les autorités des Emirats arabes unis avaient déjà indiqué par le passé considérer certains d'eux comme une menace.

Outre les menaces pour la sécurité des Emirats, les autorités avaient également mis en avant le fait que beaucoup de touristes séjournaient illégalement dans le pays au lieu de retourner chez eux.

La politique de visas des Emirats à destination des travailleurs étrangers est en constante évolution. Début octobre, le pays a mis en place deux nouveaux visas permettant d'entrer dans le pays plus facilement et d'y rester plus longtemps.

Le pays cherche en effet à attirer toujours plus de travailleurs qualifiés pour dynamiser son économie.

L'année dernière, les autorités ont mis en place un "golden visa" de dix ans, afin de favoriser l'installation dans le pays de médecins et chercheurs qui se distinguent particulièrement dans leur domaine.