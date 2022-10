Des parachutistes israéliens, bahreïnis, émiratis et américains effectuent un saut commun

Selon l'armée israélienne, 40 parachutistes ont participé à l'événement

Une délégation de parachutistes israéliens a effectué un saut au-dessus de Bahreïn mercredi, aux côtés de soldats du pays du Golfe, des Émirats arabes unis et des États-Unis, pour marquer les deux ans de la signature des accords d'Abraham.

Selon l'armée israélienne, 40 parachutistes ont participé à l'événement. De plus, les parties ont tenu des discussions bilatérales "pour renforcer la coopération entre les armées".

Des officiers supérieurs de l'armée israélienne, dont le général de division Itai Veruv, commandant du corps d'armée et des collèges militaires, et le chef du corps d'infanterie et de parachutistes de l'armée israélienne, le général de brigade Guy Levy, ont participé aux réunions.

"Nous avons engagé des discussions stratégiques, analysant les situations et établissant des plans de coopération pour l'avenir. Il y a deux ans, une telle réunion n'était rien de plus qu'une imagination farfelue ou un rêve. L'idée que nous nous asseyions comme cela naturellement et discutions en tant que partenaires, ouvrions des connaissances et créions une plateforme de collaboration était impensable", a déclaré Veruv dans des remarques publiées par Tsahal.