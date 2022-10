Gantz rencontre son homologue turc : "Un signal clair pour des développements positifs à venir"

Le voyage a pour objectif de renouveler les relations en matière de défense

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a rencontré son homologue turc, Hulusi Akar à Ankara, avant une réunion avec le président du pays, Recep Tayyip Erdogan.

"Ce n'est pas un secret que nos liens ont été confrontés à des défis", a déclaré Benny Gantz dans un communiqué à l'issue de leur rencontre, notant que ce voyage historique, le premier en dix ans, était un "signal clair pour des développements positifs à venir".

"Je suis heureux de dire que la Turquie est l'un de nos cinq principaux partenaires commerciaux. Au fil des ans, nos liens économiques se sont développés", a affirmé Gantz.

"Sur le plan diplomatique, le retour de nos ambassadeurs a préparé le terrain pour nous aujourd'hui, et ma visite à Ankara est la troisième d'un dirigeant israélien en moins d'un an. Les portes se sont ouvertes et il existe un grand potentiel de coopération dans les domaines du commerce, du tourisme, de l'industrie et plus encore", a-t-il ajouté.

"La Turquie et Israël ont tous deux bâti des sociétés modernes et avancées sur des fondations riches en histoire. Notre avenir est prometteur, mais il dépend de notre intérêt commun à maintenir la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde", a poursuivi le ministre israélien.

"Je crois que nous pouvons faire beaucoup plus ensemble afin de réduire l'influence de ceux qui déstabilisent notre régions en soutenant ou en menant des actions terroristes contre des civils innocents", a-t-il conclu.

Benny Gantz a mis en exergue les liens de Jérusalem avec les rivaux turcs que sont la Grèce et Chypre, avant de dire que "pour aller de l'avant, nous devons adopter une approche stable et positive dans nos relations, en maintenant un dialogue ouvert."

