Afghanistan : les talibans approuvent les travaux de conservation d'une synagogue

Construite au tournant du XXe siècle, la synagogue historique de la ville de Herat dans l'ouest de l'Afghanistan va faire l'objet d'un projet de conservation avec le soutien du gouvernement taliban, selon le Art Newspaper. .

Le projet, qui doit démarrer en novembre pour une durée de 16 mois, vise à empêcher l'effondrement de la structure de la synagogue baptisée Yu Aw. Planifié par la municipalité de Herat avec d'autres organisations locales, il sera financé à hauteur de près de 500 000 dollars par la Fondation Aliph, un groupe suisse ayant pour vocation de protéger les sites du patrimoine culturel dans les zones de conflit.

Le mikvé communautaire, connu sous le nom de Hammam-e Mosaie, sera également restauré dans le cadre du projet.

La synagogue a subi une restauration de deux ans qui s'est achevée en 2009, avec le financement d'une autre organisation suisse.

Après avoir servi pendant quelques années de centre éducatif pour les femmes et les enfants, elle a de nouveau été fermée en 2014 en raison de l'infiltration d'un "canal de drainage municipal financé par l'ONU et mal construit dans la route adjacente", a rapporté le Art Newspaper.

"Il s'agit d'un site culturel et historique, qui n'est pas utilisé comme lieu de culte, et le gouvernement local soutiendra sa préservation", a déclaré Zalmay Safa, chef du département des monuments d'Hérat, au Art Newspaper. "Malgré le changement de gouvernement, nos sites historiques restent protégés et ils ne sont en aucun cas liés à des questions religieuses."

"Il y a beaucoup d'intérêt pour la préservation et l'étude des questions liées à la culture et à l'histoire", a affirmé Zalmay Safa. "Nous voulons prouver que nous sommes tolérants et que nous acceptons les autres. Nous recherchons la paix et nous ne sommes pas des extrémistes."

En 1948, la population juive d'Hérat, qui comptait autrefois des dizaines de milliers de personnes, était tombée à environ 280 familles juives. Avec la création de l'État d'Israël, nombre de ces familles ont déménagé en fait leur alyah ou ont immigré aux États-Unis. Dès 1970, la communauté juive locale ne comptait plus un seul Juif.