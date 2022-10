Les polémiques sur la façon dont Doha traite les travailleurs étrangers se multiplient

Le Qatar a vidé les appartements abritant des milliers de travailleurs étrangers dans les mêmes quartiers du centre de la capitale Doha où les supporters de football en visite séjourneront pendant la Coupe du monde, ont déclaré à Reuters des travailleurs qui ont été expulsés cette semaine de leurs maisons.

Ils ont déclaré que plus d'une douzaine de bâtiments avaient été évacués et fermés par les autorités, ce qui a obligé les travailleurs, principalement asiatiques et africains, à chercher des abris, voir à dormir sur le trottoir devant leurs anciens logements.

Cette décision intervient moins de quatre semaines avant le début du tournoi, le 20 novembre, alors les controverses sur la façon dont le Qatar traite les travailleurs étrangers et sur ses lois sociales restrictives se multiplient.

Dans un bâtiment qui, selon les résidents, abritait 1 200 personnes dans le quartier Al Mansoura de Doha, les autorités ont dit aux gens vers 20 heures mercredi qu'ils n'avaient que deux heures pour partir.

Les fonctionnaires sont revenus vers 22h30, ont forcé tout le monde à sortir et ont verrouillé les portes de l'immeuble, selon les travailleurs immigrés cités par Reuters.

Un responsable du gouvernement qatari a déclaré que les expulsions n'étaient pas liées à la Coupe du monde et qu'elles étaient menées "conformément aux plans globaux et à long terme en cours pour réorganiser les zones de Doha".

Marwan NAAMANI, Marwan NAAMANI (AFP/Archives) Des travailleurs immigrés employés sur l'un des sites de construction du Mondial 2022 au Qatar, dans une salle de réfectoire, le 3 mai 2015 à Doha

"Tous ont depuis été relogés dans des logements sûrs et appropriés", a déclaré le responsable, ajoutant que les demandes d'évacuation "auraient été effectuées avec un préavis approprié".

L'arrivée massive de travailleurs étrangers a permis au Qatar de préparer les infrastructures nécessaires à l'un des plus grands événements sportifs au monde. Il a fallu construire de nouvelles routes, un nouvel aéroport, un réseau ferroviaire sur mesure et sept nouveaux stades.

Selon Amnesty International, ces travailleurs migrants originaires notamment du Bangladesh, du Népal et d'Inde ont reçu des salaires de misère et travaillé dans des conditions extrêmement précaires.

Le premier pays arabe à organiser l'événement est également critiqué pour son traitement des femmes et pour la climatisation de sept de ses huit stades.