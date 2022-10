Les leaders chrétiens condamnent l'attaque d'une église près de Bethléem

Des dizaines de musulmans ont lancé des pierres sur l'église vendredi soir, blessant plusieurs personnes.

Les responsables ecclésiastiques ont condamné l'attaque de l'église orthodoxe de Beit Sahur, près de Bethléem, et ont appelé l'Autorité palestinienne à traduire les assaillants en justice.

Des dizaines d'hommes musulmans ont lancé des pierres sur l'église affiliée au Patriarcat de Jérusalem et gérée par la congrégation de Beit Sahur vendredi soir, blessant plusieurs personnes.

Les responsables de l'église ont déclaré dans un communiqué, que l'attaque était survenue après une "querelle entre quelques jeunes hommes".

"Nous condamnons cette attaque et exigeons que l'Autorité palestinienne traduise les agresseurs en justice dès que possible", peut-on lire dans la déclaration.

Flash90 Les forces de sécurité palestiniennes devant l'église de la Nativité dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie

L'archevêque grec orthodoxe de Jérusalem, Atallah Hanna, a fermement condamné l'attaque, la qualifiant de "phénomène sans précédent".

"Ce qui s'est passé vendredi soir à Beit Sahur ternit l'image de notre peuple et nuit à la paix civile et aux bonnes relations qui nous lient en tant que fils du peuple palestinien. L'église n'est pas un lieu pour régler des comptes, fomenter la sédition et saper l'unité de notre peuple. Ce qui s'est passé à Beit Sahur est horrible", a affirmé l’archevêque.

"Il est très malheureux et scandaleux de voir ce qui s'est passé à l'église à cause d'un groupe de voyous. Je demande à l'Autorité palestinienne de ne pas tolérer ces agressions, et de traduire leurs auteurs en justice le plus rapidement possible", a commenté dans un post sur Facebook, Wadie Abu Nassar, conseiller et porte-parole de l'Assemblée des Ordinaires Catholiques de Terre Sainte.