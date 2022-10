Iran: un député juif assure que les sionistes "seront punis pour leurs mauvaises actions"

Le docteur Sameyah, représentant de la communauté juive au parlement, a violemment critiqué Israël

Le docteur Homayoun Sameyah Najaf-Abadi, représentant de la communauté juive au parlement iranien, a lancé une attaque virulente contre les Etats-Unis et Israël, a rapporté Channel 14 dimanche soir.

Reprenant la rhétorique du guide suprême Ali Khamenei, il a affirmé que les Américains et les "sionistes" étaient derrière les manifestations contre le voile qui secoue l'Iran depuis mi-septembre.

"Je conseille aux jeunes manifestants de ne pas se laisser influencer par les médias hostiles et par la propagande malveillante des ennemis de la région, car ils font de votre sécurité et de vos précieuses vies une cible", a déclaré Sameyah au Parlement.

"Soyez sûrs que de nombreuses organisations d'espionnage tentent de protéger leurs intérêts pour atteindre leurs objectifs maléfiques en incitant aux tensions et en perturbant la sécurité et l'intégrité territoriale du pays", a-t-il ajouté.

Sameyah a ajouté que "l'objectif de ces sionistes est de perturber l'unité de la nation iranienne, et le jour viendra où tout le peuple iranien et le système sacré de la République islamique seront libérés de tout danger."

AP Photo/Middle East Images, File Des Iraniens protestent contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, à Téhéran, en Iran, le 27 octobre 2022.

Les sionistes "seront certainement punis pour leurs mauvaises actions", a-t-il martelé.

Le docteur Homayoun Sameyah Najaf-Abadi, président de l'Association juive de Téhéran, est né en 1965 dans une famille juive religieuse.

Selon les dernières estimations, la population juive en Iran est estimée aujourd’hui à près de 8 300 personnes, vivant principalement dans la capitale, Téhéran, et les grandes villes du pays.

Les Juifs iraniens disposent d’associations et d’institutions, dont la plus importante est le Comité juif de Téhéran. Sous les auspices de l’Organisation islamique chargée des dons et des affaires caritatives en Iran, le Comité est régi indépendamment par un conseil d’administration juif.

L’émigration des milliers de juifs iraniens, notamment aux États-Unis, a toutefois affecté la communauté juive du pays.