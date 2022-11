L'Arabie saoudite enregistrera son premier excédent en neuf ans, à 6,8 % du PIB

L'Arabie saoudite devrait connaître une croissance de 8,3 % en 2022, selon le dernier rapport de la Banque mondiale.

La Banque mondiale relève que la croissance du secteur pétrolier fait notamment progresser l'économie du Royaume.

Les pays du Conseil de coopération du Golfe devraient connaître une croissance de 6,9 % en 2022 avant de ralentir à 3,7 % et 2,4 % en 2023 et 2024 respectivement, principalement grâce au renforcement des industries des hydrocarbures et hors hydrocarbures.

L'excédent budgétaire collectif de la région du Golfe devrait atteindre 5,3 % du PIB à la fin de l'année 2022. Il atteindra ensuite 4,2 % du PIB en 2023 et 2 % l'année suivante.

En outre, l'Arabie saoudite enregistrera son premier excédent en neuf ans, à 6,8 % du PIB, fin 2022, tandis que Bahreïn sera le seul pays du CCG à rester en déficit en 2022.

Par ailleurs, les besoins d'emprunt des pays du Golfe diminueront, favorisant ainsi la résilience des bilans dans la région.