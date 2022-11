Alexandrie menacée par le réchauffement climatique

Chaque année, la cité d'Alexandre le Grand s'enfonce de trois millimètres

Avec le réchauffement climatique et la montée du niveau de la mer Méditerranée, l'Egypte pourrait perdre l'un de ses trésors: Alexandrie, avec son port, ses ruines antiques, ses six millions d'habitants.

Le scénario du pire a déjà été écrit par le groupe des experts climat de l'ONU (Giec): en 2050 "la mer montera d'un mètre". Alors, elle engloutira "un tiers des terres ultra-fertiles du delta du Nil et des villes historiques comme Alexandrie seront inondées".

Chaque année, la cité d'Alexandre le Grand s'enfonce de trois millimètres, fragilisée par les barrages du Nil en amont qui empêchent le limon de venir consolider son sol et par le forage de gaz en mer.

En face, la mer monte d'autant, sous l'effet du réchauffement et de la fonte de la calotte glaciaire.

Des centaines de personnes ont déjà dû quitter des immeubles fragilisés par des inondations, en 2015 puis en 2020. Ils ne sont que les premiers d'une longue cohorte, prévient le ministère égyptien des Ressources hydrauliques.

Dans le delta du Nil, la mer a avancé de 3 km dans les terres depuis les années 60. Dans les années 1980, le phare de Rosette, construit par le khédive Ismaïl à la toute fin du XIXe siècle, a été englouti par les flots.

"Le changement climatique est désormais une réalité et plus seulement une mise en garde", dit le patron de l'Autorité égyptienne de protection des côtes Ahmed Abdelqader.

Le changement climatique en Méditerranée sera l'un des plus radicaux au monde car ses eaux profondes vont se réchauffer plus que tous les océans, prévient le Giec.

Dans le meilleur des cas, si la Méditerranée ne monte que de 50 centimètres, comme l'estiment d'autres études égyptiennes et de l'ONU, "30% d'Alexandrie seront inondés, 1,5 million de personnes ou plus seront déplacées, 195.000 emplois détruits et les pertes en terres et en construction atteindront 30.000 milliards de dollars".

La catastrophe aura des répercussions sur les 104 millions d'Egyptiens car "outre son histoire et ses vestiges du passé, Alexandrie abrite aussi le plus grand port du pays", coeur névralgique de l'économique égyptienne, rappelle M. Abdelqader.