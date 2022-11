Arabie saoudite : un forum culturel et scientifique pour promouvoir le talent des femmes

Un prix qui récompense l'excellence féminine sera décerné

L'université Princesse Nourah Bint Abdulrahman de Riyad en Arabie saoudite organise le troisième forum culturel et scientifique pour les étudiantes des pays du Conseil de coopération du Golfe.

L'événement se déroulera du 6 au 8 novembre et vise à renforcer les relations, à promouvoir la coopération et à favoriser l'échange de connaissances entre les participantes.

Le forum propose aux jeunes femmes des concours dans plusieurs domaines tels que le Coran, les hadiths, la littérature, les arts, la calligraphie, la recherche scientifique, l'innovation et l'intelligence artificielle.

La doyenne des affaires étudiantes de l'université, Munira Al-Muqrin, a déclaré que le forum s'efforcerait de "réaliser les visions d'avenir de la région du Golfe arabe en mettant en lumière les divers talents des jeunes femmes dans les domaines culturel et scientifique, et en renforçant leurs relations avec leurs collègues dans les mêmes spécialisations."

Les candidatures pour le prix Princesse Nourah qui récompense l'excellence féminine peuvent être faites jusqu'au 15 janvier 2023.

"Il s'agit d'une plateforme médiatique et sociale pour la créativité. Chaque année, le prix met en lumière les réalisations des femmes saoudiennes dans tous les domaines, honore leurs efforts et célèbre leur excellence. Il les encourage à réussir, à maximiser leur créativité et à contribuer au développement et à l'avancement du pays," a déclaré Inas Al-Issa, présidente de l'université et du comité suprême du prix.