La Syrie réaffirme son appui à l'allié iranien

"Nous renouvelons le soutien de la Syrie au peuple frère et ami d'Iran"

Le chef de la diplomatie syrienne Fayçal Moqdad a réaffirmé mercredi à Téhéran l'appui de son pays à l'Iran, secoué par des manifestations depuis près de deux mois.

Les manifestations ont été déclenchées par la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict imposant notamment le port du voile en public.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation. Des centaines d'autres, dont des femmes, ont été arrêtées.

"Nous renouvelons le soutien de la Syrie au peuple frère et ami d'Iran, et nous nous félicitons de l'échec de ceux qui ont soutenu financièrement, dans les médias, politiquement et internationalement l'attaque contre ce pays", a dit M. Moqdad lors d'une conférence de presse avec son homologue iranien Hossein Amir-Abdollahian.

Les autorités iraniennes accusent l'Occident d'avoir fomenté la contestation.

La Syrie est le principal allié régional de l'Iran.

L'Iran a lui aidé militairement le pouvoir syrien de Bachar al-Assad dans sa guerre contre les rebelles et les jihadistes.