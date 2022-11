Les dirigeants arabes affirment leur "soutien absolu" aux Palestiniens, malgré la normalisation

La "déclaration d'Alger" affirme "la centralité de la cause palestinienne"

Les dirigeants arabes, réunis en sommet à Alger, ont affirmé mercredi leur "soutien absolu" aux Palestiniens, au moment où Benyamin Netanyahou semble en passe de revenir au pouvoir en Israël grâce à une alliance avec l'extrême droite.

Ce soutien a été exprimé dans la déclaration finale du premier sommet arabe organisé depuis que plusieurs membres de la Ligue arabe, qui compte 22 pays, ont brisé un tabou en normalisant leurs relations avec Israël, sans attendre un règlement mettent fin à son occupation des territoires palestiniens.

Les Émirats arabes unis ont en effet normalisé leurs relations avec Israël en 2020 dans le cadre d'une série d'accords négociés par Washington. Bahreïn, le Maroc et le Soudan leur ont emboîté le pas.

Dans son discours, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé un soutien arabe accru face à Israël qu'il a accusé de "détruire systématiquement la solution à deux Etats et (de) se dérober aux accords signés".

M. Abbas n'a pas directement évoqué les résultats des élections législatives en Israël. Mais l'ex-Premier ministre Netanyahou, qui pourrait faire son retour, a depuis longtemps cessé d'affirmer son adhésion à la solution dite "à deux Etats", impliquant la création d'un Etat palestinien.

AFP / KHALED DESOUKI Le président palestinien Mahmoud Abbas montrant des cartes d'Israël et de la Cisjordanie depuis 1947, lors d'un sommet de la Ligue arabe au Caire, le 1er février 2020

La "déclaration d'Alger" publiée à l'issue du sommet de deux jours a affirmé "la centralité de la cause palestinienne" et le "soutien absolu" au droit des Palestiniens à avoir un "Etat indépendant et souverain", avec Jérusalem-Est comme capitale, sur les territoires occupés par Israël en 1967.

M. Abbas a également accusé Israël de chercher à "judaïser la mosquée Al-Aqsa (à Jérusalem) et à construire le temple (juif) qui n'a jamais existé à cet endroit".

"Sauvez la mosquée Al-Aqsa et l'église du Saint-Sépulcre avant qu'elles ne soient judaïsées", a-t-il lancé.

Sans évoquer explicitement le rapprochement opéré par certains de ses membres avec l'Etat hébreu, la déclaration finale a réitéré "l'attachement" des pays arabes au "plan de paix arabe" de 2002 conditionnant toute normalisation avec Israël à un retrait des territoires arabes occupés.

Le sommet a également proclamé son soutien aux efforts de l'Autorité palestinienne pour devenir membre "à part entière de l'ONU" et à poursuivre Israël devant la justice internationale "pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis contre le peuple palestinien".