Abu Dhabi : Usher en concert pour le Grand Prix de Formule 1 le 17 novembre

Il a enregistré son premier album à 14 ans

Le célèbre chanteur américain Usher participera au concert organisé après la course Yasalam de l’édition 2022 du Grand Prix de Formule 1 d’Etihad Airways Abu Dhabi le 17 novembre à l’Etihad Park, sur l’île de Yas.

Usher rejoindra un groupe d’artistes de premier plan, dont le rappeur britannique Dave, le chanteur américain Kendrick Lamar, lauréat d’un Grammy, le trio hip-hop Swedish House Mafia et les légendes du Hall of Fame Def Leppard.

Usher a huit Grammy Awards à son actif et a figuré en tête du classement «Billboard Hot 100». Il a également été classé deuxième artiste le plus populaire des années 2000 et il est l’un des artistes ayant vendu le plus de disques dans l’histoire de la musique américaine.

Usher est mondialement connu pour ses titres tels "You Make Me Wanna" ou "Yeah !". Il a été révélé dans l'émission de télévision Star Search, l'équivalent de La Nouvelle Star en France et à 14 ans la maison de disque La Face Records lui propose d'enregistrer son premier album.

En 2013, il a intégré le jury de The Voice US aux côtés de Shakira, Blake Shelton et Adam Levine.