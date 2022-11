Arabie saoudite : une vente aux enchères d'oeuvres d'art de jeunes autistes rapporte 1,7 million de dollars

Les cent œuvres créées ont été exposées avant la vente aux enchères au Palais de la culture de Riyad

La 5e série d’expositions d’œuvres d’art Rishat Tayf en Arabie saoudite créées par des enfants et des adultes autistes a été couronnée par une vente aux enchères au cours de laquelle 32 œuvres ont permis de récolter 6,5 millions de riyals saoudiens (1,7 million de dollars) .

L’argent sera reversé aux organismes qui aident à développer les services fournis aux personnes atteintes d’autisme dans le pays.

"Les revenus des enchères d’aujourd’hui seront utilisés pour créer un incubateur qui hébergera et développera les talents des personnes atteintes d’autisme. Inventer de nouveaux modèles de fonctionnement pour assurer la pérennité du secteur tertiaire et de ses bénéficiaires est notre priorité", a déclaré le prince Saoud ben Abdelaziz, président de la Society of Autism Families, à Arab News.

La Society of Autism Families, créée en 2009, organise divers projets et initiatives pour améliorer la vie des jeunes atteints d’autisme et de leurs familles. Les programmes comprennent l’accompagnement psychologique, du sport et des loisirs mais aussi une formation professionnelle.

En septembre, la Society of Autism Families a organisé une pièce de théâtre jouée par des enfants autistes dans le but de mieux les intégrer au sein de la société.

En Arabie saoudite, 18 cas d'autisme pour 10.000 personnes sont recensés.