Qatar : un homosexuel victime d'un guet-apens et d'un viol de la part de policiers

Après l'agression, Ali affirme qu'un officier lui a dit de se taire et a commencé à le gifler

Un homosexuel qui vit au Qatar a récemment révélé qu'il avait été victime d'un guet-apens et d'un viol collectif de la part de la police.

Ali a partagé son cauchemar, mettant en lumière les opérations d'infiltration mises en place pour piéger les membres de la communauté LGBTQ.

Ali avait quitté les Philippines pour s'installer à Doha, la capitale du Qatar, après le décès de son père. Il a déclaré qu'il utilisait souvent des applications pour rencontrer d'autres homosexuels, l'homosexualité étant illégale au Qatar.

Comme le rapporte inews, Ali avait organisé un rendez-vous avec un homme turc dans un hôtel en acceptant que de l'argent soit échangé. Malheureusement, à son arrivée dans la chambre d'hôtel, six policiers l'attendaient.

"Je voulais vraiment sauter [par] la fenêtre mais je ne pouvais pas, c'était trop haut. Ils m'ont attrapé et m'ont jeté sur le lit. Ils ont commencé à me violer", raconte-t-il.

Après l'agression, Ali affirme qu'un officier lui a dit de se taire et a commencé à le gifler.

Les officiers ont pris des photos de la conversation initiale entre Ali et l'homme turc et s'en s'ont servi comme preuve d'homosexualité et de prostitution.

Des fans LGBTQ et des joueurs de football ont exprimé leur crainte pour leur sécurité en raison des lois anti-LGBTQ strictes du pays bien que le directeur général de la Coupe du monde de la FIFA 2022, Nasser Al Khater, a déclaré que "tout le monde est le bienvenu" au tournoi de football.