Le maire d'Hébron offre 20 shekels à quiconque tue un chien errant

L'annonce a fait polémique

Le maire d'Hébron en Cisjordanie a promis la modique somme de 20 shekels (5 euros) à quiconque tue un chien errant ou le remet aux autorités de la ville.

Bien que l'annonce ait suscité la condamnation des résidents de l'Autorité palestinienne, certains ont tué des chiens et ont amené leurs dépouilles à la municipalité.

Sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir, entre autres, un véhicule dans le coffre duquel étaient placées des carcasses de chiens. De plus, une photo a été publiée dans laquelle des jeunes de la ville, y compris des enfants, battent un chien avec des bâtons.

Dans une autre vidéo, on voit un enfant tenant les deux pattes d'un chien errant, le traînant sur plusieurs mètres.

Suite aux critiques, certains ont exigé de cesser de donner la récompense monétaire aux tueurs de chiens.

"C'est choquant et terrible, et il ne fait aucun doute que c'est encore plus choquant parce qu'il y a une récompense monétaire pour ces meurtres", a réagi Yael Arkin, PDG de Let Live and Live, association pour la protection des animaux en Israël.

Le phénomène des chiens errants en Cisjordanie est bien connu. En février dernier, une fillette de 10 ans a été attaquée par des chiens errants.