Egypte : présence en force d'Israël à la COP27

Israël sera représenté par son président Isaac Herzog

Alors que la COP27 s'ouvrira en Egypte à Charm el-Cheikh dimanche, Israël a annoncé qu'elle y enverra la plus importante représentation du pays depuis l'avènement de la conférence.

L'Etat hébreu, qui ouvrira l'un des plus grands pavillons de la conférence sur le climat, y sera représenté par son président Isaac Herzog ainsi qu'un grand nombre de hauts responsables israéliens des secteurs public et privé.

Le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Oshfiz, a souligné que "le ministère des Affaires étrangères s'était donné pour objectif central de mener la lutte contre le changement climatique sur la scène internationale".

"Les connaissances et la technologie israéliennes que nous promouvons dans le monde nous aideront à jouer un rôle important dans la gestion de la crise climatique mondiale, en mettant l'accent sur notre propre région. Nous venons en Égypte cette année - et l'année prochaine à Abou Dhabi - dans l'idée d'une coopération régionale avec nos alliés régionaux, anciens et nouveaux", a ajouté Alon Oshfiz.

La Conférence mondiale sur le climat se tiendra dans la station balnéaire égyptienne jusqu'au 18 novembre, où de nombreux dirigeants mondiaux sont attendus.

Dans le contexte de réchauffement diplomatique entre Israël et l'Egypte favorisé par les accords d'Abraham et le gouvernement de Naftali Bennett, une nouvelle ligne directe entre Tel-Aviv et Charm el-Cheikh a été ouverte en avril dernier.