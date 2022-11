L'Arabie saoudite accueille la 22e édition du Festival arabe de radio et de télévision

Plus de 60 prix seront décernés aux gagnants des concours de télévision et de radio

L'Arabie soudite se prépare à accueillir le 22e Festival arabe de la radio et de la télévision à Riyad du 9 au 12 novembre, avec la participation de 30 pays, dont 12 en dehors du monde arabe.

Plus de 1 000 professionnels des médias issus de 200 organisations - dont des réseaux de radio et de télévision et des sociétés de production et de distribution - sont attendus pour ce grand événement.

Le développement de l'industrie des médias est un élément essentiel de la Vision 2030 saoudienne et Riyad deviendra "la capitale de la plus importante industrie de production de médias de la région".

M. Al-Harthi à la tête du comité de supervision, a indiqué que le festival, qui se tient en dehors de la Tunisie - où est basé son siège - pour la première fois en plus de quatre décennies, coïncidera avec la mise en place de l'exposition Future of Media.

Le festival comprendra plus de 30 ateliers axés sur la réalisation de films et le travail des médias indépendants, ainsi que des tables rondes sur des sujets liés à la production télévisuelle et radiophonique, aux médias sportifs, à la célébrité et à la participation des femmes au cinéma.

Enfin, lors d'une cérémonie, plus de 60 prix seront décernés aux gagnants des concours de télévision et de radio.