COP27 : des sourires complices entre dirigeants israélien, tunisien, et libanais provoquent un tollé

"Ce sourire est un péché ! J'espère que vous ne l'avez pas invité à visiter la Tunisie"

La Première ministre tunisienne, Najla Boden Ramadan, et le Premier ministre libanais, Najib Mikati, font l’objet d’attaques dans leurs pays respectifs et dans le monde arabe après avoir été filmés lundi en train d’échanger mots et sourires avec le président israélien.

La séquence a été filmée au sommet de la COP27, qui se tient actuellement à Charm el-Cheikh en Egypte, alors que les dirigeants internationaux posaient pour une photo de groupe.

Sur la vidéo, on voit Isaac Herzog se retourner pour saluer Najla Boden Ramadan et échanger quelques mots de courtoisie avec elle. Tous deux se sourient, tandis que le Premier ministre libanais, qui se tient tout près, rit en les entendant parler.

"Ce sourire est un péché ! J'espère que vous ne l'avez pas invité à visiter la Tunisie", a notamment réagi un journaliste d'al-Mayadeen, un journal libanais affilié au Hezbollah, interpellant le Premier ministre.

Les internautes du monde arabe ont réagi à la vidéo, exprimant leur "inquiétude" que cette conversation anodine puisse conduire à une normalisation entre les pays.

"Normalisation entre la Tunisie et Israël ? Kays Said (le président tunisien) pourrait-il réfléchir à cette trahison ?", a tweeté un homme politique algérien.

Suite au tollé, le ministère des Affaires étrangères de Tunisie n'a pas tardé à réagir, rejetant la possibilité d'une normalisation entre les pays. "Tout ce qui est écrit sur les réseaux n'est pas vrai. Nous ne parlons pas avec Israël, il n'y a pas de dialogue entre nos pays. Quiconque a publié ces choses l'a fait dans le but de nuire à la Tunisie et de brosser un tableau erroné en faisant croire que le pays a modifié sa position en matière de soutien aux Palestiniens", a tweeté le ministère.

Israël n'entretient pas de relations diplomatiques avec la Tunisie et est officiellement en guerre avec le Liban.