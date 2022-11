Dubaï construira le plus haut gratte-ciel résidentiel du monde

Pour l'heure, le Burj Khalifa est le bâtiment le plus haut de Dubaï

Le promoteur Binghatti a annoncé un projet visant à développer la structure résidentielle la plus haute du monde à Dubaï, le Burj Binghatti Jacob & Co Residences.

Binghatti, dont le portefeuille d'investissements dépasse les 7 milliards de Dirham, a déclaré qu'il allait introduire une nouvelle ère dans le domaine de l'habitat de luxe en lançant un gratte-ciel de luxe en coopération avec Jacob & Co. Aucun délai n'a été fixé pour la réalisation du projet.

Le gratte-ciel se dressera au cœur du quartier financier le plus éminent de Dubaï, Business Bay. La conception proposée comprend plus de 100 étages composés de résidences de deux et trois chambres à coucher.

"Ce que Binghatti a fait dans le domaine de l'immobilier, en créant une marque grâce à une philosophie de design et une identité architecturale distinctes, est très similaire à ce que Jacob & Co a fait dans le monde de la joaillerie et de l'horlogerie", a déclaré Muhammad Binghatti, PDG et directeur de l'architecture de Binghatti, à Khaleej Times.

Burj Binghatti Jacob & Co Residences comprendra une piscine à débordement surplombant toute la ligne d'horizon de Dubaï, un spa de luxe et un gymnase ainsi qu'une conciergerie proposant des services à la carte tels que garderie, garde du corps, chauffeur et chef privé.

S'inspirant de l'esthétique de l'horlogerie et de la haute joaillerie, le design de Burj Binghatti Jacob & Co Residences rappelle les pierres précieuses taillées en baguette qui font la renommée de Jacob & Co.

Dubaï est déjà connue pour ses immeubles imposants. Depuis son achèvement en 2009, l'emblématique Burj Khalifa (829,8 m) occupe la première place en tant que structure la plus haute du monde.