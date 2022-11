Israël participe pour la première fois au salon aéronautique international de Bahreïn

Le Bahrain International Airshow est l'un des principaux événements aérospatiaux du Golfe

A l'occasion d'une première historique, Israel Aerospace Industries (IAI), une entreprise israélienne de classe mondiale dans le domaine de l'aérospatiale et de la défense, expose au prestigieux salon aéronautique de Bahreïn, le Bahrain International Airshow jusqu'au 11 novembre.

IAI présente une variété de ses produits aéronautiques de pointe, notamment dans les domaines de l'aviation civile, des radars et de l'avionique, des systèmes de défense aérienne, de la protection des côtes et des drones.

"Les accords d'Abraham nous ont ouvert la porte pour participer pour la première fois à cette exposition et pour travailler en collaboration avec nos voisins afin de faire face aux menaces communes auxquelles nous sommes confrontés dans la région. Les capacités d'IAI, ainsi que les relations impressionnantes que nous avons développées au cours des deux dernières années avec nos collègues des États du Golfe, nous permettront de continuer à étendre la contribution de l'entreprise", a déclaré Amir Peretz, président du conseil d'administration d'IAI.

Le Bahrain International Airshow est l'un des principaux événements aérospatiaux du Golfe, favorisant les opportunités d'affaires, de croissance et de partage des connaissances entre les participants. En participant au Bahrain International Airshow, IAI prévoit de signer de nouveaux accords de coopération avec des entreprises locales et d'élargir les partenariats existants qui ont été signés.

En tant que salon aérien mondial de premier plan réunissant les meilleures entreprises et les esprits les plus brillants de l'industrie, le Bahrain International Airshow offre à IAI l'occasion de se réunir avec Bahreïn, les pays du Golfe de manière plus générale, et d'autres entreprises mondiales pour partager ses solutions innovantes de classe mondiale et développer de nouvelles collaborations.

Les systèmes avancés d'IAI sont exposés dans l'impressionnant chalet d'IAI, qui présente plus de 70 ans d'expertise et d'innovation.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations en septembre 2020 avec les Accords d'Abraham.