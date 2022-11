L'exercice anti-terroriste conjoint EAU-Bahreïn met l'accent sur la sécurité de la région (émissaire)

Les deux dirigeants des États du Golfe ont assisté à l'exercice militaire

L'exercice anti-terroriste conjoint entre les Émirats et Bahreïn Jalmud 3, a mis l'accent sur l'importance de la sécurité et de la stabilité régionales, a déclaré dans un communiqué l'envoyé de Manama à Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Abdulla ben Ali Al-Khalifa.

"L'exercice, mené par la Garde royale de la BDF (Les forces de défense de Bahreïn) et la Garde présidentielle des Émirats arabes unis, représente l'une des formes de coopération militaire et sécuritaire entre les deux pays frères et reflète leur volonté et leur engagement à soutenir le maintien de la paix et de la sécurité internationales", a-t-il déclaré dans un rapport de l'Agence de presse de Bahreïn.

Les deux dirigeants des États du Golfe, le roi Hamad bin Isa Al-Khalifa et le cheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, ont assisté à l'exercice militaire.

Sheikh Khalid a noté que l'exercice a confirmé "l'importance accordée par les deux dirigeants au rôle de la sécurité et de la stabilité dans la réalisation des objectifs de développement durable et la protection de la stabilité régionale".

Les dirigeants des pays du Golfe se sont auparavant entretenus afin de trouver des moyens de renforcer la coopération entre leurs pays. Le cheikh Mohamed, qui était en visite à Bahreïn, a souligné "les liens solides et éminents qui unissent leurs pays et leur volonté de les renforcer et de les développer dans divers domaines", a rapporté l'agence de presse nationale des Émirats arabes unis (WAM).

Le cheikh Mohamed a également visité le Bahrain International Airshow 2022, qui se tient à la base aérienne de Sakhir, où il a été informé des derniers développements dans le secteur de l'aviation civile et militaire de Bahreïn en termes de systèmes, de technologies et de solutions avancées.