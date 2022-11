Un parc à thème Harry Potter verra le jour à Abu Dhabi

"Le monde des sorciers offre quelque chose de spécial pour les fans de tous âges"

Une nouvelle attraction consacrée à Harry Potter verra le jour sur l'île de Yas, à Abu Dhabi. Miral, en partenariat avec Warner Bros. Discovery, a annoncé sa création- une première au Moyen-Orient - qui ouvrira prochainement à Warner Bros World Abu Dhabi.

La vision créative de ce nouveau parc à thème Harry Potter invitera les fans à pénétrer dans des lieux emblématiques du monde des sorciers, vus d'une toute nouvelle façon.

"Le monde des sorciers offre quelque chose de spécial pour les fans de tous âges. Les histoires originales de Harry Potter et la série de films à succès continuent de captiver et d'inspirer des centaines de millions de fans dans le monde entier, et notre équipe Global Themed Entertainment, en collaboration avec notre partenaire de classe mondiale Miral, va étendre le succès de Warner Bros. World Abu Dhabi pour donner vie à cette expérience magique", a déclaré Pam Lifford, présidente de Global Brands and Experiences de Warner Bros. Discovery.

Harry Potter est devenu un phénomène mondial, avec huit films basés sur la série de livres à succès - qui s'est vendue à plus de 600 millions d'exemplaires dans le monde et a été distribuée dans plus de 200 pays et traduit dans plus de 80 langues.

Aujourd'hui, ces histoires emblématiques et les expériences qui en découlent sont appréciées par une communauté passionnée de millions de fans dans le monde entier.

Le terrain à thème Harry Potter sera de grande envergure et rejoindra les six terrains immersifs existants, permettant aux fans de découvrir Harry Potter comme jamais auparavant.