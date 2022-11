Bahreïn: début des élections législatives, 350 000 électeurs appelés aux urnes

330 candidats parmi lesquels 73 femmes se disputent les 40 sièges de la chambre basse du Parlement

Les Bahreïnis sont appelés aux urnes samedi pour des élections législatives sans surprise majeure attendue dans le petit royaume du Golfe où les représentants de l'opposition ne sont pas autorisés à se présenter.

Le scrutin est marqué par une large participation des électeurs et un nombre record de candidats, ce qui soulève la possibilité d’un second tour des élections, malgré des appels au boycott.

Un nombre record de 330 candidats parmi lesquels 73 femmes se disputent les 40 sièges de la chambre basse du Parlement, qui conseille le roi Hamad ben Issa al-Khalifa, à la tête du pays depuis la mort de son père en 1999. Il s'agit des sixièmes élections depuis sa prise du pouvoir.

L'absence de représentants des deux principaux groupes de l'opposition, Al-Wefaq (chiite) et Waad (laïc), interdits par le pouvoir en 2016 et 2017, suscite toutefois des appels au boycott.

Les bureaux de vote ont ouvert ce matin pour les près de 350.000 électeurs recensés et les premières estimations indiquent une participation record.

"Ce taux est la meilleure réponse à ceux qui ont appelé à un boycott", a déclaré i24NEWS le ministre bahreïni de l'Intérieur, Cheikh Rachid ben Abdullah.

De son côté, le ministre bahreïni de la Justice, Cheikh Nawaf Al-Maaouda, évoqué le contrôle des votes par la justice, indiquant que "toutes les urnes ont été ouvertes devant les observateurs locaux", avant le début du vote, afin de prouver qu'il n'y avait pas de fraude.

Parmi les scènes distinctives et frappantes observées par l'objectif d'i24NEWS figurent les urnes dans les centres commerciaux de Bahreïn, sur lesquelles M. Ali Waked a commenté :

Des bureaux de vote ont par ailleurs été installés dans certains centres commerciaux est afin de pousser un maximum d'électeurs à aller voter.

Bahreïn est un archipel composé d'une grande île et 34 autres plus petites, situé entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Avec une superficie d'à peine 700 kilomètres carrés, le plus petit pays du Moyen-Orient, qui a normalisé ses relations avec Israël en 2020, est un allié stratégique de l'Occident.

Fortement dépendant du pétrole, le pays a bénéficié en 2018 d'un plan d'aide de 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) de ses principaux alliés du Golfe.