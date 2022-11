Des documents révèlent que pour les dirigeants palestiniens, Yasser Arafat a été empoisonné

Des témoignages de responsables de l'AP à une commission d'enquête ont été divulgués sur les réseaux sociaux

Des témoignages de responsables de l'Autorité palestinienne à la commission d'enquête créée en 2010 pour déterminer les circonstances de la mort de l'ancien dirigeant Yasser Arafat ont été divulgués ces derniers jours sur les réseaux sociaux, indiquant que nombreux, dans son entourage, estiment qu'il a été assassiné.

Selon les documents révélés par le radiodiffuseur public israélien Kan, 302 personnes ont été appelées à témoigner. Les retranscriptions des témoignages révèlent notamment que les relations entre Arafat et son successeur à la tête de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, étaient tendues dans la période précédant la mort du dirigeant.

Selon l'un des témoignages cités par Kan, Arafat s'est adressé à Abbas et lui a demandé de l'aide pour lever le blocus israélien de la Moukata, le quartier général de l'administration locale palestinienne à Ramallah, ce à quoi Abbas aurait répondu : "Celui qui s'attire des ennuis doit savoir comment s'en sortir", une référence au soutien d'Arafat à l'Intifada.

Le témoignage de l'actuel Premier ministre de l'AP, Mohammad Shtayyeh, a également été divulgué. Il avait alors déclaré que "tous ceux qui servent Israël ont intérêt à tuer Arafat, ces personnes sont dans l'arène palestinienne".

Le porte-parole d'Abbas, Nabil Abu Rudeineh, a également affirmé qu'il pensait qu'Arafat a été empoisonné par une personne qui lui a servi du café ou du thé.

"Il ne se protégeait pas des autres et avait l'habitude de faire confiance aux gens, il y avait des centaines et peut-être des milliers de personnes qui lui donnaient des cadeaux et de la nourriture", a-t-il affirmé.

L'ancien président du Conseil législatif palestinien, Rawhi Fattouh, lui aussi convaincu de l'assassinat de Yasser Arafat, a déclaré que les médecins français qui ont traité Arafat avaient mené des tests pour savoir si le dirigeant palestinien avait été empoisonné, et qu'ils avaient été négatifs.

Il a toutefois ajouté que les résultats des tests avaient été réclamés, et qu'ils n'avaient jamais été transmis.

Yasser Arafat est décédé à l'hôpital militaire Percy, à Clamart, près de Paris, à l'âge de 75 ans, le 11 novembre 2004, après avoir ressenti des douleurs à l'estomac alors qu'il se trouvait dans son quartier général à Ramallah.