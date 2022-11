Une survivante de la Shoah partage son témoignage avec des élèves à Dubaï

Eve Kugler a raconté comment elle avait vécu la Nuit de Cristal, il y a 84 ans

Une survivante de l'Holocauste habitant au Royaume-Uni est entrée dans l'histoire en racontant son témoignage aux élèves d'une école de Dubaï, aux Emirats arabes unis, à l'occasion de l'anniversaire du pogrom de la Nuit de cristal qu'elle a vécue, a rapporté jeudi le Jewish News.

Eve Kugler, qui n'avait que sept ans lorsque les nazis ont fait irruption chez elle la nuit où des centaines de synagogues ont été incendiées dans le territoire du Troisième Reich, est intervenue cette semaine devant des élèves musulmans et juifs dans le cadre d'une visite aux Émirats arabes unis organisée par la Marche des vivants.

La femme de 91 ans a également évoqué son expérience au musée du Carrefour des civilisations des Émirats arabes unis, fondé par Ahmed Obaid AlMansoori, qui a également accueilli la toute première exposition sur l'Holocauste dans la région lors de la Journée internationale de commémoration en 2021.

Eve Kugler s'est dite "honorée" de parler aux Émirats des leçons d'aujourd'hui, et a affirmé à son auditoire : "Vous êtes plus âgés que l'âge que j'avais pendant l'Holocauste. Les soldats nazis sont entrés chez nous, et j'ai regardé avec ma sœur comment ils ont saccagé notre maison, et emmené mon père et mon grand-père au milieu de la nuit. Cette nuit-là, la synagogue que mon grand-père avait contribué à construire a été réduite en cendres, sous le regard des pompiers."

"Chaque histoire des victimes et des survivants de l'Holocauste est différente, mais il y a un point commun. Nous ne pouvons pas permettre aux flammes de la haine de consumer notre monde. Nous ne pouvons pas permettre que la vie de personnes innocentes soit déchirée en morceaux - brisée comme du verre lors de la Nuit de cristal. Nous devons tirer les leçons du passé et construire un avenir commun de respect et de compréhension mutuels", a-t-elle ajouté.

De son côté, Ahmed Obaid AlMansoori a décrit la Shoah comme "le pire crime contre le peuple juif".

"En tant que musulman, je ne peux pas rester sans rien faire et laisser la mémoire des victimes et les voix des survivants s'effacer dans l'histoire", a-t-il affirmé.