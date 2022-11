De premiers députés élus à Bahreïn lors d'élections sans opposition

La participation a atteint 73%, le taux "le plus important dans l'histoire du royaume"

Six candidats, dont une femme, ont été élus députés lors d'une première phase des élections législatives à Bahreïn et 34 sièges restent à pourvoir lors d'un second vote samedi prochain, ont annoncé dimanche les autorités.

Les électeurs du petit royaume du Golfe ont voté samedi pour renouveler la chambre basse du Parlement, lors d'une élection où l'opposition n'était pas autorisée à se présenter.

Selon les autorités, la participation a atteint 73%, le taux "le plus important dans l'histoire du royaume". "Des familles entières sont arrivées et affluent vers les urnes", a confié Ali Waked, directeur de la chaîne i24NEWS.

Un nombre record de 330 candidats, parmi lesquels 73 femmes, se sont disputé les 40 sièges de la chambre basse du Parlement, qui conseille le roi Hamad ben Issa al-Khalifa, au pouvoir depuis la mort de son père en 1999.

L'absence de représentants des deux principaux groupes de l'opposition, Al-Wefaq (chiite) et Waad (laïc), interdits par le pouvoir en 2016 et 2017, avait suscité toutefois des appels au boycott.

Selon les résultats publiés dimanche, cinq hommes et une femme ont remporté un siège, tandis que les 34 sièges restants seront attribués lors d'un second vote samedi prochain.

Allié clé des Etats-Unis dans la région, Bahreïn a été secoué par des troubles en 2011, lorsque les forces de sécurité ont réprimé des protestations menées notamment par des partis chiites réclamant une monarchie constitutionnelle. La famille régnante est issue de la communauté sunnite.

Bahreïn, dont la capitale Manama accueille la cinquième flotte américaine et une base britannique, accuse régulièrement l'Iran chiite d'être derrière les troubles dans le royaume, ce que Téhéran nie.

Environ 350.000 électeurs sont inscrits dans le royaume, qui compte 1,4 million d'habitants.