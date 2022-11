L'île artificielle du Koweït attirera 400 projets de développement

Elle sera divisée en 4 zones

Plus de 400 projets de développement local seront lancés sur l'île de Saji au Koweït, a déclaré le directeur général par intérim du National Fund for Small and Medium Enterprise Development, rapporte Arabnews.

Adel Al-Hasawi a déclaré à l'agence de presse koweïtienne que l'île artificielle, située au sud de Jaber, est polyvalente et sera divisée en quatre zones : Al-Bandera, Al-Safar, la Marina et la zone de services.

La marina mettra à disposition des bateaux-taxis pour transporter les visiteurs de la ville de Salmiya vers et depuis l'île, ainsi que pour organiser des visites. L'aire de service comprendra un parking, une station-service et des bus pour faciliter les déplacements.

Al-Hasawi a assuré que le fonds national, qui supervise le projet, cherche à attirer une variété d'entreprises sur l'île, qui comprendra des camions de nourriture, des stands, des zones d'exposition et un grand écran de visualisation.

L'annonce a été faite après que le ministre koweïtien de l'Intérieur, Cheikh Talal Khaled Al-Ahmad Al-Sabah, ait effectué une visite d'inspection du site.