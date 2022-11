De "grandes opportunités" de coopération : Netanyahou s'entretient avec le prince héritier de Bahreïn

Netanyahou a invité Al Khalifa à visiter Israël prochainement

Le futur Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, s'est entretenu par téléphone dimanche avec le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn Salman ben Hamad Al Khalifa, a déclaré le bureau de Netanyahou.

"Le prince héritier a exprimé le désir de Bahreïn d'élargir et d'approfondir les relations entre nos pays et de porter notre collaboration à de nouveaux sommets", peut-on lire dans un communiqué publié par le bureau de Netanyahou.

Selon le communiqué, Netanyahou a affirmé à son homologue bahreïni que les deux pays sont confrontés à de "grandes opportunités" et qu'il s'attend à ce que la ligne de communication directe entre eux se poursuive.

Netanyahou a invité Al Khalifa à visiter Israël prochainement, a indiqué son bureau.

Le futur Premier ministre a eu de nombreuses conversations avec des dirigeants du monde entier depuis qu'il est sorti victorieux des élections nationales du 1er novembre.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations en 2020, sous le précédent gouvernement de Netanyahou, dans le cadre des accords d'Abraham négociés par les États-Unis, qui ont également établi des relations diplomatiques entre l'État juif et les Émirats arabes unis. L'accord a ouvert la voie à la normalisation avec le Maroc quelques mois plus tard.