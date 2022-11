Cisjordanie : trois morts et trois blessés graves dans des attaques au couteau et à la voiture-bélier

Le terroriste a été neutralisé

Des attaques au couteau et à la voiture-bélier ont fait trois morts et trois blessés graves ce mardi près d'Ariel en Cisjordanie. Le terroriste a été neutralisé.

Les victimes sont toutes israéliennes.

Le pronostic vital de l'un des des blessés est engagé.

Selon les premiers éléments communiqués, l'assaillant a commencé par poignarder deux personnes à l'entrée de la zone industrielle avant de s'emparer d'un véhicule et de se rendre à la station-service voisine.

Screenshot Images de vidéosurveillance montrant une attaque au couteau dans une station-service près de la ville d'Ariel en Cisjordanie, le 15 novembre 2022

Arrivé à la station-essence, il a poignardé deux autres personnes puis a continué à rouler sur la route 5 dans le sens contraire de la circulation. Il aurait ensuite perpétré une attaque à la voiture-bélier qui a blessé une personne. Tentant de prendre la fuite, le terroriste a encore eu le temps de poignarder une dernière personne avant d'être neutralisé par les tirs d'un soldat et de civils armés.

Les personnes décédées ont succombé à leurs blessures.

La police mène des recherches dans les localités palestiniennes proches d'Ariel afin d'appréhender d'éventuels complices du terroriste.

Un garde de sécurité présent sur les lieux de l'attentat fait l'objet de vives critiques pour son manque de réactivité. Il s'est en effet contenté de tirer en l'air pour sommer le terroriste de s'arrêter, permettant à celui-ci de poursuivre ses attaques pendant 20 minutes supplémentaires.

L'hôpital Bellinson de Petah Tikva où sont soignées plusieurs victimes a précisé avoir pris en charge un homme dans la quarantaine dans un état critique présentant des blessures à la tête et à la poitrine, et deux autres hommes dans la trentaine blessés gravement à la poitrine et au cou mais dont l'état est qualifié de stable.

Le Premier ministre désigné, Benjamin Netanyahou, a appelé à "prier pour la guérison des blessés après des attaques particulièrement sanglantes".

L'assaillant palestinien a été identifié comme étant Mohammed Souf, 18 ans, résident de la localité de Salfit près de Jénine, connu pour être un bastion terroriste. Il disposait d'un permis de travail.

C'est de cette même localité que venait le terroriste ayant perpétré l'attentat de Bnei Brak en mars dernier.

Des manifestations de joie avec des jets de pétards et des distributions de bonbons ont eu lieu à Jénine et à Salfit après les attentats.

Cet attentat survient dans un contexte de recrudescence d'attaques terroristes en Cisjordanie contre des civils et des militaires.

Adressant ses condoléances aux familles de victimes, le Premier ministre sortant Yaïr Lapid a réaffirmé la détermination d'Israël à combattre le terrorisme.

"Au nom du gouvernement d'Israël et de l'État d'Israël, j'adresse mes condoléances aux familles des personnes assassinées et mes meilleurs vœux de prompt rétablissement aux blessés", a-t-il déclaré.

Courtesy L'auteur présumé des attaques perpétrées à Ariel le 15 novembre 2022, Mohammed Murad

"Nous combattons le terrorisme sans relâche et avec toute la force de Tsahal, du Shin Bet et de toutes les forces de sécurité. Ces derniers temps, nous avons réussi à démanteler de vastes infrastructures et organisations, mais nous devons continuer à mener cette guerre chaque jour", a-t-il encore dit.

Le chef du Conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, a vivement réagi à cet attentat, accusant le laxisme du gouvernement sortant de favoriser les actes terroristes, et affirmant que l'Autorité palestinienne était derrière la dernière vague d'attaques.

"Cette attaque est le résultat clair de la perte de gouvernance et de dissuasion du gouvernement sortant. Le prochain gouvernement devra se comporter comme un gouvernement national et aura la charge d'inverser l'équation", a-t-il dit.

"La personne derrière cette vague de terrorisme et son financement est le terroriste en costume Abou Mazen. Le gouvernement israélien doit en faire une cible sécuritaire. Tant que le gouvernement israélien ne changera pas l'équation, les attaques ne s'arrêteront pas", a-t-il ajouté.