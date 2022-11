Dubaï : le Festival de littérature Emirates Airline se tiendra du 1 au 6 février 2023

De nombreux auteurs de renom seront présents

L'un des événements littéraires les plus attendus au Moyen-Orient, le festival de littérature Emirates Airline de Dubaï, célébrera son 15e anniversaire du 1er au 6 février 2023.

Reflétant le thème de cette année, "Old Friends", le festival réunit plus de 250 écrivains du monde entier, avec plusieurs noms familiers des éditions précédentes du festival.

Parmi les invités figurent Brian Cox, patriarche de la série à succès "Succession", récompensé par un Emmy Award, et les auteurs Cecelia Ahern, Mohsin Hamid, Alexander McCall Smith et Jeffrey Archer ; L'homme politique indien Shashi Tharoor et le commentateur religieux Reza Aslan, qui s'entretiendront avec Omar Saif Ghobash et la journaliste et militante malaisienne Marina Mahathir ; le célèbre poète bahreïni Qasim Haddad et l'auteur et poète émirati Maisoon Saker Al-Qassimi.

La lauréate de l'International Booker Prize 2022, Geetanjali Shree, qui a marqué l'histoire lorsque son livre "Tomb of Sand" est devenu le premier roman hindi, indien et sud-asiatique à remporter le prestigieux prix, fera également une apparition.

L'auteur à succès de la série "Dark Iceland" et l'un des meilleurs auteurs scandinaves, Ragnar Jónasson, présentera aux fans son dernier roman policier.

Pour les amateurs de culture pop, Nathan Pyle, star des réseaux sociaux et créateur du populaire webcomic "Strange Planet", sera présent.