Dubaï : les passagers pourront s'enregistrer grâce à la reconnaissance faciale

A l'aéroport international de Dubaï, les voyageurs d'Emirates pourront effectuer leur enregistrement grâce à la technologie de reconnaissance faciale dès 2023.

La technologie de reconnaissance biométrique aidera les voyageurs à passer rapidement les contrôles de sécurité car les systèmes d'Intelligence artificielle reconnaîtront les traits uniques de leur visage et seront reliés à leur passeport pour une vérification instantanée de leur identité.

Jusqu'à présent, seuls les résidents des Émirats arabes unis bénéficiaient de ce privilège. En 2023, les passagers internationaux pourront bénéficier de ce service en donnant leur accord officiel en quelques clics via l'application Emirates, aux bornes d'enregistrement automatique ou en personne aux comptoirs d'enregistrement.

Premier accord de ce type au niveau mondial, le partenariat stratégique entre GDRFA et Emirates est un effort de coopération visant à améliorer l'expérience de voyage innovante et axée sur le numérique des visiteurs de Dubaï.

L'accord améliore les procédures de transit des passagers à l'intérieur du terminal 3 de l'aéroport et garantit une expérience aéroportuaire plus rapide et plus efficace pour les voyageurs en transfert vers des vols de correspondance.