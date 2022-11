Des homosexuels qataris utilisés comme "taupes" pour dénoncer d'autres gays aux autorités

HRW a documenté six cas de passages à tabac graves et répétés et cinq cas de harcèlement sexuel en garde à vue

Un éminent médecin qatari, également militant des droits des homosexuels, a déclaré au journal The Guardian que les homosexuels qataris s'étaient vu promettre de ne pas subir de torture physique en échange de leur aide aux autorités pour retrouver d'autres personnes LGBTQ+ dans le pays.

Le Dr Nasser Mohamed, qui vit aux États-Unis mais reste en contact avec des centaines d'homosexuels qataris, a déclaré que certains réseaux secrets avaient été compromis à la suite d'arrestations effectuées par le service de sécurité préventive du Qatar.

Giuseppe CACACE / AFP Des femmes prennent des photos de la ligne d'horizon de Doha, la capitale qatarie

"Beaucoup [de Qatariens homosexuels] ne se connaissent pas", a déclaré Mohamed. "Et c'est plus sûr ainsi, car lorsque les forces de l'ordre trouvent une personne, elles essaient de rechercher activement tout leur réseau. Mais certaines des personnes qui ont été arrêtées et maltraitées physiquement ont ensuite été recrutées comme agents," a-t-il dit.

"Il y a des agents dans la communauté gay à qui on a promis la sécurité contre la torture physique en échange de travailler pour le département de sécurité préventive et de les aider à trouver des groupes de personnes LGBTQ+", poursuit-il.

Mohamed a assuré au journal que les fans homosexuels étrangers au Qatar ne seraient pas persécutés pendant la Coupe du monde. Cependant, il a prévenu que les supporters LGBTQ+ locaux étaient confrontés à une réalité très différente. "Qu'est-ce que c'est que d'être un Qatari LGBT ? Vous vivez dans la peur, vous vivez dans l'ombre, vous êtes activement persécuté. Vous êtes soumis à des violences physiques et mentales cautionnées par l'État. Il est dangereux d'être une personne LGBT au Qatar."

Le mois dernier, Human Rights Watch a signalé que les forces du département de sécurité préventive du Qatar avaient arrêté arbitrairement des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres et les avaient soumis à des mauvais traitements en détention. HRW a également documenté six cas de passages à tabac graves et répétés et cinq cas de harcèlement sexuel en garde à vue entre 2019 et 2022.