Israël: attentat à Ariel, les trois victimes étaient pères de famille

L'identité des trois personnes assassinées dans l'attaque à l'arme blanche commise dans la zone industrielle d'Ariel en Cisjordanie ce mardi a été dévoilée. La première victime est Tamir Avichai, un résident de l'implantation de Kiryat Netafim en Samarie.

Il était père de six enfants âgés de 12 à 29 ans. Le chef du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan, qui connaissait la victime, a déploré sa mort déclarant : "C'est un moment difficile pour nous tous. Trois assassinés et trois blessés. Nous embrassons la famille et le village de Kiryat Netafim en ce moment difficile."

"Tamir était une personne brillante qui avait le désir constant d'aider les autres. Un homme de bonté, une personne sioniste dans l'âme. A chaque fois que le croisais, il avait toujours un grand sourire. Tous ceux qu'il connaissait l'aimaient. La fleur lumineuse et joyeuse a été cueillie par la main malveillante des barbares", a ajouté Yossi Dagan.

L'identité d'une seconde victime a été dévoilée dans l'après-midi, il s'agit de Michael Ladigin, 36 ans, originaire de Bat Yam. Il avait fait son alya il y a 5 ans et était père de deux enfants.

La troisième victime est Moti Ashkenazi, 59 ans, originaire de Yavné. Il était père de trois enfants et grand-père de deux petits-enfants.

Courtesy Mohammad Murad Sami Sof, 18 ans, identifié comme l'auteur de l'attaque terroriste dans la ville cisjordanienne d'Ariel, perpétrée le 15 novembre 2022

Les trois hommes sont morts mardi, tués par Mohammad Murad Sami Sof, 18 ans, terroriste palestinien qui a mené de multiples attaques au couteau et à la voiture-bélier, blessant gravement trois autres personnes.

L'assaillant a commencé par poignarder deux personnes à l'entrée de la zone industrielle avant de s'emparer d'un véhicule et de se rendre à la station-service voisine. Arrivé à la station-essence, il avait poignardé deux autres personnes puis a continué à rouler sur la route 5 dans le sens contraire de la circulation. Il aurait ensuite perpétré une attaque à la voiture-bélier qui a blessé une personne. Tentant de prendre la fuite, le terroriste a encore eu le temps de poignarder une dernière personne avant d'être neutralisé par les tirs d'un soldat et de civils armés.