Arabie saoudite : plus de 40 créateurs de mode exposés à Ithra

"La mode saoudienne ne ressemble à aucune autre"

Le centre du roi Abdelaziz pour la connaissance et la culture (Ithra) a collaboré avec la Commission de la mode saoudienne pour lancer l’Exposition de mode saoudienne, qui sera présentée jusqu’à la fin du mois de novembre.

Avec plus de 40 créateurs saoudiens, l’exposition donne à voir de nombreux motifs traditionnels, bijoux et sacs à main tout en faisant la lumière sur le passé, le présent et l’avenir du Royaume.

"La mode saoudienne ne ressemble à aucune autre. Elle est exceptionnelle, unique, luxueuse et incroyablement méticuleuse", a déclaré Burak Cakmak, PDG de la Commission de la mode, dans un communiqué.

L’exposition présente des œuvres de Shahid al-Shahil, créatrice et fondatrice d’Abadia, ainsi que de Nura al-Damer, créatrice et fondatrice de Chador, dont le travail fusionne le passé et le présent, l’Orient et l’Occident.

L’exposition fait suite au succès de la Commission de la mode saoudienne, qui a révélé la créativité saoudienne lors de l’exposition itinérante Saudi 100 Brands, qui a eu lieu à New York et à Milan cette année.