Coupe du monde : les supporters n'ont qu'à bien se tenir

La Cnil recommande de se rendre au Qatar muni d'un téléphone vierge

Le Comité d'organisation de la Coupe du monde a publié un guide de bonne conduite de 128 pages à l'adresse des touristes venus assister aux matchs au Qatar, pays musulman conservateur.

Les premières règles concernent l'alcool. Alors que l'événement se tient pour la première fois dans un pays proscrivant sa consommation, des exceptions seront faites pour les supporters. Ainsi certains bars et restaurants proposeront de l'alcool à la vente et à la consommation.

Sa consommation sera aussi autorisée à certaines heures et sur présentation d'une pièce d'identité dans la fan zone.

Les supporters pourront enfin acheter des boissons alcoolisées aux abords des stades trois heures avant le début d'un match et une heure après sa fin. L'alcool sera toutefois interdit dans l'enceinte des huit stades. Mais afin de limiter la consommation d'alcool, des prix prohibitifs seront pratiqués. Il faudra par exemple débourser 17 euros pour une pinte de bière.

Pour ce qui est de l'habillement autorisé, les hommes n’auront pas l’autorisation de se mettre torse nu, ni celle de porter un débardeur, un t-shirt à col V trop bas ou une chemise sans manche. Ils devront aussi couvrir leurs genoux. Du côté des femmes, il sera interdit de porter des robes et jupes courtes et des crop tops. Dans tous les cas, les vêtements ne devront pas être trop serrés ou transparents. Le foulard sera obligatoire dans les mosquées.

Concernant l'attitude en public, il faut savoir que s’asseoir les jambes croisées au Qatar est considéré comme une insulte, et que fixer un Qatari est perçu comme inapproprié et impoli. Les supporters devront aussi être vigilants à respecter les files spécifiques pour les hommes et les femmes dans les lieux publics et à ne pas porter trop de bijoux.

Autre sujet délicat, les démonstrations d'affection en public. Le Qatar l'assure : tout le monde est le bienvenu, y compris les homosexuels, même si la loi du pays considère les relations entre personnes du même sexe comme un délit. Les baisers et les manifestations de tendresse sont cependant à éviter dans les lieux publics, surtout pour les homosexuels.

Le fait de dormir avec un homme ou une femme en dehors du mariage est interdit.

Par ailleurs, à partir du 18 novembre, les opérateurs téléphoniques seront fermés et aucun supporteur ne sera autorisé à acheter une carte SIM. Un réseau Wifi sera disponible dans tout le pays.

Le Qatar exige en plus des supporters qu'ils téléchargent deux applications mobiles qui selon des experts s'apparentent à des logiciels d'espionnage. La Cnil conseille d'ailleurs aux touristes français de se rendre au Qatar muni d'un téléphone vierge pour prévenir les risques d'espionnage.

Plus d'un million de caméras et drones seront opérationnels à partir du 15 novembre pour contrôler toute violation des règles imposées.

Il n'y aura pas de matchs durant les heures de prière.