Des ONG pro-palestiniennes dénoncent l'implantation de Carrefour en Cisjordanie

Une rencontre est prévue jeudi entre les ONG et la direction de Carrefour

Plusieurs ONG pro-palestiniennes ont dénoncé, mercredi, l'arrivée du géant de l'agroalimentaire Carrefour en Cisjordanie, alors que certains magasins Yenot Bitan, bientôt distributeurs des produits de la marque française, sont établis dans les implantations d’Ariel, Alfei Menashe et Ma’ale Adumim.

"Carrefour se trouve donc de fait impliqué dans la colonisation du territoire palestinien et en tire profit​, ont affirmé l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et six autres ONG dans un communiqué. Les ONG pointent du doigt "les liaisons dangereuses du distributeur français avec l’économie et les acteurs de la colonisation israélienne".

"Carrefour n’exerce aucune activité directement en Israël et n’a aucune participation capitalistique dans Yenot Bitan. Le groupe respecte les exigences juridiques qui s’imposent à un franchiseur​", s’est défendu le groupe, interrogé dans un mail.

Les produits de la marque Carrefour (chocolat, céréales, café…) sont mis à la vente en Israël depuis cet été dans la majorité des Yenot Bitan.

"C’est le marqueur le plus évident d’une implication directe"​, a affirmé Pierre Motin, responsable du plaidoyer pour la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Sur les 150 magasins Yenot Bitan, dix ont d’ores déjà été rénovés et placés sous l’enseigne "Super", les 140 autres suivront dans la foulée.

Selon le journal Ouest-France, une rencontre entre la direction RSE de Carrefour, l’AFPS et le collectif qui a signé le communiqué, dont la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, est prévue jeudi 17 novembre dans la matinée.