Analyse : Israël ne voit pas la fin de la vague de terreur

Le pays enregistre le plus grand nombre de victimes des terroristes palestiniens depuis 2008

Israël a franchi un cap cette semaine : le nombre de civils et de forces de sécurité israéliens tués par des terroristes palestiniens cette année s'élève, désormais, à 29, soit le nombre le plus élevé de victimes sur un an depuis 2008.

La dernière attaque remonte à mardi, lorsque trois civils israéliens ont été tués par un terroriste palestinien près de la ville d'Ariel, en Cisjordanie.

Photo by Erik Marmor/Flash90 La famille et les amis assistent aux funérailles de Tamir Avihai, 50 ans, au cimetière d'Ariel en Cisjordanie, le 15 novembre 2022.

La vague d'attentats meurtriers a commencé en mars par une série de fusillades, d'attaques à l'arme blanche et d'attaques à la voiture bélier au cœur d'Israël, à Beersheva, Jérusalem, Hadera et Bnei Brak.

Entre la mi-mars et le début du mois de mai, 19 personnes ont été tuées en Israël et en Cisjordanie, ce qui a incité l'armée israélienne à lancer l'opération "Briser la vague" pour réprimer le terrorisme palestinien, en procédant à des arrestations et à des raids nocturnes contre des terroristes présumés.

Pour autant, l'opération n'a eu que des résultats limités jusqu'à présent, et la vague d'attaques meurtrières contre des Israéliens ne montre aucun signe d'essoufflement.

En avril, une fusillade en plein cœur de Tel-Aviv, qui a tué trois civils, a touché de près de nombreux Israéliens. En mai, trois Israéliens ont été tués et quatre autres blessés dans une attaque brutale à la hache le jour de l'indépendance d'Israël.

Photo by Olivier Fitoussi/Flash90 Le service funèbre pour les victimes tuées dans l'attaque terroriste de la nuit dernière, à Elad, le 6 mai 2022.

Au total, plus de 2 200 attaques ont été enregistrées en Israël et en Cisjordanie en 2022, faisant 29 morts et des dizaines de blessés.

L'escalade de cette année intervient dans un contexte d'affaiblissement du mécanisme de coordination sécuritaire entre Israël et l'Autorité palestinienne et de renforcement des groupes terroristes dans le nord de la Cisjordanie.

Photo by Gideon Markowicz/Flash90 Le chef du parti Force juive, le député Itamar Ben-Gvir, arrive au siège du Likoud à Tel-Aviv, en Israël, le 7 novembre 2022.

Les données publiées pour le seul mois d'octobre font état de 916 incidents violents en Israël et en Cisjordanie, selon l'organisation bénévole israélienne "Sauveteurs sans frontières".

Selon leurs statistiques, un total de 614 incidents de jets de pierres a été enregistré, tandis que les attaques par balles se sont élevées à 23.

43 autres agressions ont été commises à l'aide de pierres, de battes et d'armes à feu.

Le nombre d'agressions impliquant des cocktails Molotov et des pneus enflammés a atteint 194. Les tentatives d'aveugler les automobilistes à l'aide de lumières laser se sont élevées à 66.

Neuf attaques contre des véhicules ont également été menées avec des bouteilles et des bombes de peinture. Neuf autres incidents ont impliqué des engins explosifs.

Quatre Israéliens ont été tués par des terroristes en octobre, 88 autres personnes ont été victimes d'"actions illégales et de violences" de la part de Palestiniens, selon le rapport.

Deux policiers et 15 civils ont été blessés lors de jets de pierres. Le rapport indique également que 14 incendies criminels ont été évités.