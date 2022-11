Mondial 2022 au Qatar : Israël demande à ses citoyens de "dissimuler leur identité"

"Réduisez votre présence et dissimulez votre identité israélienne pour votre sécurité personnelle"

Israël a demandé à ses citoyens qui se rendent à la Coupe du monde de football, cette semaine, de se faire "discrets" et de se montrer le "moins visiblement israélien" possible. Cet avertissement s'inscrit dans le cadre d'une campagne du ministère des Affaires étrangères, lancée mercredi, visant à informer les supporters de football du pays des lois et des coutumes de ce pays musulman conservateur.

Giuseppe Cacace / AFP Le Qatar, fin prêt pour accueillir la Coupe du monde

Le site web de la campagne, en hébreu et en arabe, décrit le champ de mines potentiel qui attend les touristes israéliens - qui n'ont pas la réputation d'être discrets - au Qatar, un pays qui criminalise l'homosexualité, interdit les drogues et limite la consommation d'alcool.

La campagne demande aux Israéliens de cacher tout symbole de leur pays - sans doute une référence aux drapeaux israéliens et à l'étoile de David. "L'équipe iranienne participera à la Coupe du monde et nous estimons que des dizaines de milliers de supporters la suivront, et il y aura d'autres supporters des pays du Golfe avec lesquels nous n'avons pas de relations diplomatiques", a affirmé Lior Haiat, un haut diplomate israélien.

"Réduisez votre présence et dissimulez votre identité israélienne pour votre sécurité personnelle", a averti Haiat en s'adressant aux fans israéliens.