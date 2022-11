Le drone ayant frappé le pétrolier au large d'Oman a été lancé par les Gardiens de la révolution (responsables occidentaux)

Ce modèle de drone est le même que les appareils fournis par l'Iran à la Russie

Le drone chargé d'explosifs ayant frappé un pétrolier appartenant à Israélien au large d'Oman cette semaine a été lancé depuis une base du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) en Iran, ont annoncé jeudi des responsables américains et israéliens.

Le pétrolier Pacific Zircon, battant pavillon libérien, a été touché par un Shahed-136 mardi soir, causant des dégâts mais aucun blessé. Le navire est exploité par Eastern Pacific Shipping, basé à Singapour, qui est une société détenue par le milliardaire israélien Idan Ofer.

Ce modèle de drone, également appelé drone suicide, est le même que les appareils fournis par l'Iran à la Russie pour frapper des cibles militaires et civiles en Ukraine.

Selon une information de la BBC, un responsable occidental a déclaré que le drone avait été lancé depuis le commandement régional de l'armée de l'air de l'IRGC dans la ville de Chabahar, dans le sud-est de l'Iran.

Dans une déclaration séparée à la radio de l'armée, une source israélienne liée à la défense a également affirmé que le drone avait été lancé depuis le territoire iranien. "Les Iraniens ne se cachent plus derrière leurs mandataires. Ils ont fait une erreur et ne pourront pas échapper aux conséquences de leurs actions", a-t-il dit.

Le général Michael Erik Kurilla, chef du Commandement central des États-Unis, a lui aussi confirmé dans un communiqué que l'Iran était derrière l'attaque.

"Cette attaque de véhicule aérien sans pilote contre un navire civil dans ce détroit maritime sensible démontre, une fois de plus, la nature déstabilisatrice des activités malveillantes de l'Iran dans la région", a pointé le général.

Dans un communiqué, Eastern Pacific Shipping a indiqué que le Pacific Zircon, transportant du gazole, avait été "touché par un projectile" à quelque 240 kilomètres au large d'Oman.

"Nous sommes en communication avec le navire et il n'y a aucun rapport faisant état de blessés ou de pollution. Tout l'équipage est sain et sauf et en sécurité", a assuré la société. "Il y a quelques dommages mineurs à la coque du navire mais pas de déversement de cargaison ni d'infiltration d'eau."

Téhéran et Israël sont engagés depuis des années dans une guerre de l'ombre au Moyen-Orient élargi, avec des attaques de drones ciblant des navires associés à Israël voyageant dans la région.

Le gouvernement iranien n'a pas reconnu l'attaque contre le Pacific Zircon.