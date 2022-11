Israël : l'ambassadeur US rend visite à une famille victime du terrorisme dans une implantation, une première

Cette visite ne reflète pas de changement de position sur la question des implantations

L'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a présenté jeudi ses condoléances aux familles des trois civils tués dans une attaque terroriste à Ariel cette semaine. Nides a rendu visite aux familles de Michael Ledigin, 36 ans, arrivé de Russie en Israël il y a cinq ans, de Mordechai Ashkenazi, 59 ans, et de Tamir Avihai, 50 ans. La visite de l'ambassadeur est une première dans une implantation, bien que l'ambassade américaine a précisé que cela ne reflète pas de changement de sa politique sur la question.

N12 Les trois victimes de l'attentat d'Ariel

L'ambassadeur a visité plus d'une fois les familles qui ont perdu des êtres chers à cause du terrorisme. L'une des victimes de l'attentat terroriste perpétré cette année dans la rue Dizengoff à Tel-Aviv était un gardien en congé de la succursale de l'ambassade dans cette ville.

Dans une interview accordée au Jerusalem Post au début de l'année, Tom Nides a déploré la "perte insensée de vies humaines" due au terrorisme et a déclaré qu'il rendait visite aux familles des victimes : "Je ne pense pas avoir fait quelque chose d'aussi difficile que cela. Cela a influencé ma façon de penser vis-à-vis du pays et a renforcé ma conviction que nous ne pouvons pas laisser les terroristes gagner - c'est certain." "Ces visites", a-t-il dit, "ont pour but de dire aux familles en deuil que l'Amérique pense à elles".