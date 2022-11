Le chanteur Maluma quitte une interview après avoir été interrogé sur les droits de l'homme au Qatar

"Vous êtes grossier" a répondu le chanteur au journaliste israélien

Le chanteur colombien Maluma, l'une des stars à l'origine de l'hymne officiel de la Coupe du monde au Qatar, a quitté une interview accordée à la chaîne publique israélienne Kan vendredi lorsqu'il a été interrogé sur sa participation au tournoi malgré les violations des droits de l'homme commises par le Qatar.

Le chanteur a été interrogé sur les stars, dont Shakira et Dua Lipa, qui ont refusé de s'impliquer dans la Coupe du monde en raison des mauvais résultats du Qatar en matière de droits de l'homme. "Oui mais c'est quelque chose que je ne peux pas résoudre. Je suis juste venu ici pour profiter de la vie, profiter du football et de la fête", a déclaré Maluma au diffuseur public Kan. "Ce n'est pas quelque chose dans lequel je dois être impliqué. Je suis ici pour profiter de ma musique et de la belle vie, en jouant au football aussi", a-t-il ajouté.

https://twitter.com/i/web/status/1593687542225932288 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le journaliste Moav Vardi a poussé Maluma à bout, lui demandant s'il pouvait comprendre pourquoi les gens n'apprécient pas sa réponse et si la présence de la star colombienne aidait le régime qatari à blanchir la situation.

"Dois-je répondre à cette question ?" a répondu Maluma, en regardant hors de l'écran. On entend alors une voix lui dire qu'il n'a pas besoin de répondre. Il n'était pas clair qui parlait. "Vous êtes grossier", dit Maluma à Vardi, avant de se lever pour quitter l'entretien.

Maluma s'est associé à la star du hip-hop Nicki Minaj et à la chanteuse libanaise Myriam Fares pour le single "Tukoh Taka", dont les paroles sont en anglais, espagnol et arabe. Le chanteur et Myriam Fares se produiront lors de l'ouverture du festival des supporters de la FIFA à Doha, samedi.

La Coupe du monde a suscité de multiples controverses, qu'il s'agisse des décès et des conditions de vie des travailleurs migrants, de l'impact sur l'environnement des stades climatisés ou de la position et des droits des personnes LGBTQ, des femmes et des minorités.