Washington reste attaché à la sécurité au Moyen-Orient

Le 18e sommet annuel du Dialogue de Manama de l'IISS a débuté vendredi dans la capitale bahreïnie. Il est consacré à la discussion des défis les plus pressants dans le domaine de la politique étrangère, de la défense et de la sécurité au Moyen-Orient. L'ordre du jour comprenait un certain nombre de sessions sur des sujets tels que l'évolution de la politique énergétique, les partenariats de sécurité des États-Unis au Moyen-Orient, l'impact des conflits en dehors de la région sur la situation sécuritaire au Moyen-Orient, les initiatives locales pour résoudre les conflits régionaux, et la modernisation des méthodes de défense et des nouvelles technologies.

L'un des points forts de la conférence été notamment la déclaration d'engagement de la délégation américaine en faveur de la sécurité de la région.

Le secrétaire adjoint à la défense américain pour les affaires de politique de sécurité, Colin Cale, a déclaré que Washington restait attaché à la sécurité de la région et "donnait la priorité au Moyen-Orient" malgré la guerre en Ukraine.

Ali waked/i24news Le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, le ministre bahreïni des Affaires étrangères Abdullatif Al-Zayani et le ministre d'État allemand des Affaires étrangères lors de leur participation à un dialogue à Manama

Ecartant les spéculations sur la possibilité d'un retrait américain de la région, il a évoqué le fait qu'"il y a de l'exagération dans tous les discours sur un retrait américain de la région", ajoutant que "compte tenu de la présence de dizaines de milliers d'Américains dans le Golfe et de la poursuite de la guerre en Irak, il n'est pas possible de parler d'un retrait américain."

Le dialogue IISS Manama est un forum unique pour les ministres et les décideurs politiques, ainsi que pour les membres des communautés d'experts, d'opinion et d'affaires, pour débattre des défis les plus urgents en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité au Moyen-Orient.