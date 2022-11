Les initiatives prises sont conformes à l'objectif "zéro carbone" d'ici 2030 fixé par la Formule 1

Le personnel du circuit de Yas Marina, qui accueille le Grand Prix Etihad Airways de Formule 1 à Abu Dhabi, porte des uniformes fait de plastique recyclé à partir de bouteilles jetées sur le site. Saif Rashid Al Noaimi, PDG d'Abu Dhabi Motorsports Management, a affirmé que l'édition 2022 est la plus "durable" jamais organisée.

"Nous sommes fiers que lors de l'édition 2021, nous ayons obtenu la certification environnementale trois étoiles de la FIA, qui est le plus haut niveau d'accréditation de la FIA en termes de durabilité. Donc, nous nous appuyons sur cela et nous examinons des zones supplémentaires autour du site. Cette année, vous verrez beaucoup d'initiatives en matière de durabilité sur le terrain", a déclaré Al Noaimi.

"Tous les plastiques que nous recyclons sur le site sont utilisés les années suivantes pour les uniformes du personnel du Grand Prix. Le centre des médias, le paddock et les zones réservées aux équipes sont exempts de plastique, comme l'année dernière," a-t-il ajouté.

Les fan zones et le centre des médias sont équipés de systèmes innovants de filtrage à partir desquels les visiteurs peuvent remplir une bouteille réutilisable. "Nous pilotons également les fan zones, l'énergie solaire à Abu Dhabi Hill, ainsi que l'utilisation de biocarburants et le recyclage des déchets alimentaires et de l'huile cette année", a ajouté Al Noaimi.

Depuis juin dernier, Abu Dhabi a limité l'utilisation des sacs en plastique à usage unique dans les commerces dans l'espoir d'"encourager un mode de vie respectueux de l'environnement".

Ces initiatives prises sur le circuit sont conformes à l'objectif "zéro carbone" d'ici 2030 fixé par la Formule 1 en 2019. Israël et les Emirats arabes unis ont normalisé leurs relations en septembre 2020 à Washington.