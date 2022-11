Mahmoud Abbas au Qatar pour assister au match d'ouverture de la Coupe du monde

Des documents non authentifiés ont fait état de factures d'hôtel de centaines de milliers de shekels

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, arrivé samedi à Doha, au Qatar, pour assister à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football, fait face à des critiques en Cisjordanie pour les coûts exorbitants de son voyage.

Mahmoud Abbas et son entourage ont été accueillis à l'aéroport par l'ambassadeur de l'AP au Qatar Munir Abdullah Ghannam et l'homme d'affaires qatari, Sheikh Fahad Bin Faisal Bin Thani al-Thani.

WAFA, l'agence de presse palestinienne officielle, qui inclut une section dédiée à la couverture des activités quotidiennes d'Abbas, n'a pas fait état du voyage de ce dernier au Qatar.

Le déplacement du président de l'AP a provoqué un tollé parmi la population de Cisjordanie après des fuites de documents montrant le dirigeant prétendument assiégé se rendre au Qatar entouré de membres de sa famille et d'aides.

Les documents, qui sont apparus plus tôt ce mois-ci sur des pages de réseaux sociaux associées au Hamas mais n'ont pas été authentifiés, montraient également des factures d'hôtel de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Basée en Cisjordanie, l'AP est devenue de plus en plus impopulaire en raison d'accusations de corruption, de réduction au silence des opposants et de mauvaise gestion qui ont exacerbé sa crise financière.

La Coupe du monde 2022 au Qatar débutera dimanche soir avec le match du pays hôte contre l'Équateur.