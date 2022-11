Conférence à Bahreïn : "le gouvernement sortant a amélioré la vie des Palestiniens" (responsable israélien)

"Il y a plus de travailleurs en Israël, à la fois de Cisjordanie et de Gaza"

Le gouvernement sortant a "fait beaucoup pour améliorer le bien-être" des Palestiniens, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Eyal Hulata aux délégués de la conférence annuelle du Dialogue de Manama à Bahreïn. "Plus de travailleurs en Israël, à la fois de Cisjordanie et de Gaza", a poursuivi Hulata, en réponse aux multiples questions le pressant sur les politiques de Jérusalem envers les Palestiniens.

"Nous avons abordé la question de la liberté de circulation, des points de contrôle, du passage des frontières, et ce malgré le fait qu'il n'y avait aucune condition pour un processus politique ou un progrès", a-t-il affirmé. L'une des délégués émiratis, Ebtesam Al-Ketbi, cheffe d'un groupe de réflexion, s'est inquiétée de l'impact que les partenaires de droite de la coalition de Benjamin Netanyahou - ce qu'elle appelle les "salafistes juifs" - auront sur les accords d'Abraham.

i24NEWS Le Dr Ebtisam Al-Ketbi, responsable de l'Emirates Policy Center, s'entretient avec i24NEWS depuis Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 18 janvier 2022.

Le coordinateur de la Maison Blanche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Brett McGurk, a déclaré à la conférence que les États-Unis se concentrent sur la dissuasion des "menaces imminentes" dans la région. "Les États-Unis s'emploient actuellement à mettre en place une architecture intégrée de défense aérienne et maritime dans cette région", a expliqué M. McGurk. "Quelque chose dont on a longtemps parlé est maintenant en train de se faire, par le biais de partenariats innovants et de nouvelles technologies", a-t-il ajouté sans donner plus de détails.

Répondant à une question sur la politique d'Israël concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, Hulata a souligné qu'Israël "collabore avec les Ukrainiens sur de nombreuses questions et je n'en dirais pas plus".

La conférence de trois jours sur la sécurité de Manama se réunit chaque année pour discuter des défis urgents en matière de sécurité au Moyen-Orient, avec la participation de centaines de hauts responsables et d'universitaires de dizaines de pays.