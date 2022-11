Le projet s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite

La Wadi AlFann (Vallée des arts) dans le désert d'Arabie soudite accueillera un programme artistique et culturel avec la première mondiale de "Nine Songs" de la chanteuse et directrice artistique chinoise Rui Fu, avec la directrice musicale Jocelyn Pook, les 25 et 26 novembre. La nouvelle œuvre de Rui Fu s'inspire du "Chu Ci" ou "Chants de Chu", une ancienne anthologie de poésie chinoise romantique datant du premier siècle avant Jésus-Christ. Le spectacle reflète également les paysages spectaculaires et les formations géologiques du désert d'AlUla.

Selon Fu, la pièce s'inspire de la convergence des cultures sur l'ancienne route de l'encens, un réseau de routes qui s'étendait sur plus de 2 000 km pour permettre le transport de l'encens et de la myrrhe du Yémen et d'Oman, dans la péninsule arabique, vers la Méditerranée.

Thomas SAMSON / AFP Alula

Le travail de Fu se caractérise par l'interprétation improvisée de traditions musicales ethniques chinoises. Elle collabore régulièrement avec des musiciens de tribus minoritaires en Chine pour explorer les pratiques indigènes, en utilisant des instruments rares. Elle est également connue pour chanter dans son propre langage inventé, non lexical, qui dépasse les barrières culturelles.

L'initiative de Wadi AlFann est dirigée par Iwona Blazwick, ancienne directrice de la Whitechapel Gallery de Londres, qui a été nommée présidente du comité d'experts en art public de la Commission royale pour AlUla.

Le projet s'inscrit dans le cadre de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite, un programme de changement social et économique. Après sa première mondiale à AlUla, "Nine Songs" se rendra dans certains des plus prestigieux festivals artistiques du monde dont Londres, New York, Édimbourg, Shanghai, Berlin et Athènes.